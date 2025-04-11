NYT: президент Ирана просил верховного лидера согласиться на переговоры с США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи неоднократно запрещал вести переговоры с США по поводу ядерной сделки, но высокопоставленные иранские чиновники убедили его смягчить позицию, рассказали источники The New York Times (NYT). По их словам, решающим аргументом стали предупреждения об угрозе свержения правительства, если позиция иранских властей приведет к атакам на Исламскую Республику или «масштабной войне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

По данным NYT, ответ на письмо президента США Дональда Трампа, в котором он дал Ирану два месяца для заключения новой ядерной сделки, обсуждался на закрытой встрече с Али Хаменеи и высокопоставленными чиновниками. «Послание господину Хаменеи было резким: позвольте Тегерану вести переговоры с Вашингтоном, даже напрямую, если это необходимо, поскольку в противном случае руководство Исламской Республики может быть свергнуто»,— рассказали источники NYT.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в частности, сказал верховному лидеру, что столь жесткая позиция «в условиях нынешнего кризиса нецелесообразна». В конце многочасовой встречи Али Хаменеи разрешил переговоры: сначала через посредника, а затем, «если все пойдет хорошо»,— прямые. Он разрешил обсуждать механизмы мониторинга и сокращение обогащения урана, но запретил касаться темы иранских ракет, которые «являются частью самообороны страны».

На встрече в Омане, которая состоится 12 апреля, планируется согласовать «рамки переговоров и график» дальнейших консультаций, сообщили собеседники NYT. Если обсуждение сторон при посредничестве оманских чиновников пройдет хорошо, в этот же день могут пройти переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, возглавляющих делегации стран. При этом Белый дом уже анонсировал прямые переговоры господина Уиткоффа «с высокопоставленным представителем иранского руководства».

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы ''все включено''».

Лусине Баласян