Тегеран не хочет системы «все включено»

Президент США Дональд Трамп нагнетает атмосферу перед переговорами с Ираном. Он заявил, что Израиль получит лидирующую роль в нанесении ударов по Исламской Республике, если дело дойдет до применения силы. Параллельно Вашингтон 9 апреля запустил новую порцию санкций против Тегерана. И это при том, что к выходу на прямые переговоры, которых добивается господин Трамп, Иран могла бы, напротив, подвигнуть отмена некоторых рестрикций. Пока же Тегеран готов к опосредованному диалогу, сосредоточенному только на ядерных вопросах, грозя разрывом связей с международными инспекторами, если угрозы продолжатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшее посольство США в Тегеране, превращенное в антиамериканский музей

Фото: Vahid Salemi / AP Бывшее посольство США в Тегеране, превращенное в антиамериканский музей

Фото: Vahid Salemi / AP

Дональд Трамп заявил, что у США и Ирана остается «немного времени» для заключения сделки, которая будет обсуждаться в Омане 12 апреля. «Я не прошу многого: у них не может быть ядерного оружия»,— подчеркнул американский лидер во время разговора с журналистами в Белом доме. Однако, по его словам, если с Тегераном потребуется поступить жестко, то Вашингтон последует этим путем. «Очевидно, что Израиль будет очень активно в этом (массированном ударе.— “Ъ”) участвовать. Он будет лидером в этом вопросе»,— сказал господин Трамп. Он также добавил: никто не руководит действиями США, они делают то, что хотят.

За считаные дни до старта переговоров Вашингтон продолжил наращивать давление на Тегеран.

9 апреля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о новой волне санкций против Ирана. Рестрикции коснулись одного из граждан Исламской Республики, а также пяти компаний, которые действуют в ее юрисдикции. Меры, как подчеркнули в ведомстве, были введены за «поддержку ключевых компаний, которые руководят и осуществляют надзор за иранской ядерной программой». По этой версии, фигуранты санкционного списка обеспечивали «критические технологии», необходимые для получения ядерного оружия.

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил 10 апреля, что его страна заморозит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и закроет доступ всем инспекторам организации, если США и Израиль продолжат угрожать силовым сценарием. «Другой мерой может стать перемещение обогащенного (ядерного.— “Ъ”) материала в безопасные и неизвестные места на территории Ирана»,— написал политик в соцсети X.

Основные препирательства между США и Ираном сейчас идут вокруг того, будет встреча в Омане прямой или опосредованной.

По словам источника The Washington Post (WP), спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, который должен возглавить 12 апреля переговорную группу США, предупредил иранцев по дипломатическим каналам: диалог должен быть исключительно личным. Если этого не произойдет, то господин Уиткофф может не полететь в Оман, пояснил собеседник WP. По словам источника, для преодоления взаимного недоверия необходимы «полноценное обсуждение» и «встреча умов».

Очевидно, что Вашингтон не интересуют протокольные вопросы. Если возникнет необходимость, господин Уиткофф может даже сам отправиться в Тегеран, подчеркнули два источника WP, близких к переговорному процессу.

Иранские официальные лица, на которых ссылается издание «Аль-Араби аль-Джадид», утверждают, что власти Исламской Республики готовы исключительно к непрямому диалогу. Возможность встречи без посредников будет рассматриваться иранской стороной, только если США предварительно разрядят атмосферу снятием некоторых санкций, введенных ранее против Ирана, или разморозят активы страны за рубежом, дали понять собеседники «Аль-Араби аль-Джадид». По их словам, для Тегерана также неприемлемо, если в Омане будут обсуждаться вопросы, выходящие за рамки ядерного досье, например его ракетная программа или сеть его прокси-сил на Ближнем Востоке.

«Мы люди диалога, но с достоинством и честью,— заявил 9 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан.— Мы не пойдем на компромисс в том, что касается наших достижений, мы не будем устраивать по ним торг». По его словам, Тегеран готов предоставить «все необходимые гарантии» по своей ядерной программе, потому что он не стремится к получению ядерной бомбы. «Они (международные инспекторы.— “Ъ”) проверяли сто или тысячу раз — пусть приедут еще. Мы не стремились, не стремимся и никогда не будем стремиться к ядерной бомбе»,— добавил господин Пезешкиан.

Вместе с тем иранский президент продемонстрировал и заинтересованность в установлении деловых связей с США.

Масуд Пезешкиан указал на то, что проводит встречи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи «несколько раз в неделю». «Он не возражает против американских инвесторов в стране,— рассказал президент Исламской Республики.— Пусть приходят и инвестируют, но мы выступаем против заговоров, попыток смены режима и разрушительной политики. Иран не место для заговоров или шпионажа с последующими убийствами».

На этом фоне в Тегеране сочли нелишним показать готовность к защите своей территории. На днях командующий иранскими сухопутными силами Киумарс Хейдари объявил о создании, укреплении и усовершенствовании баз с боевыми дронами по всей стране, в том числе в приграничных районах. Он также подчеркнул, что сухопутные войска иранской армии сейчас используют современное и передовое вооружение с дальнобойными и высокоточными ракетами для отражения любых угроз.

Мобилизация происходит и за пределами иранских границ. Как сообщила британская The Times со ссылкой на разведку одной из стран Ближнего Востока, на минувшей неделе Тегеран впервые перебросил ракеты класса «земля—земля» большой дальности на территорию Ирака, где действуют лояльные ему шиитские формирования. Вероятно, такой шаг должен был продемонстрировать, что Исламская Республика тоже способна говорить языком угроз на фоне той напряженной атмосферы, которая сложилась в преддверии переговоров в Омане.

Нил Кербелов