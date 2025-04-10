США: Уиткофф и высокопоставленный представитель Ирана проведут прямые переговоры

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 12 апреля проведет прямые переговоры с «высокопоставленным представителем» Ирана, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. В этот день в Омане должны пройти ирано-американские консультации по ядерной сделке. Тегеран отмечал, что переговоры будут непрямые.

«Впервые за долгое время пройдут прямые переговоры спецпосланника Уиткоффа и высокопоставленного представителя иранского руководства. Мы надеемся, что они приведут к миру»,— заявил Марко Рубио на заседании кабинета президента США Дональда Трампа. «Мы надеемся, что это приведет к миру. Мы четко обозначили, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, и я думаю, что именно это привело к этой встрече»,— сказал он (цитата по Reuters).

12 апреля в Омане пройдут переговоры делегаций Ирана и США, возглавляемых иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Анонсируя встречу, Дональд Трамп утверждал, что переговоры будут прямые. Иранская сторона позднее уточнила: делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах, а оманские дипломаты передадут их сообщения друг другу.

Вскоре после начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по ядерной сделке взамен той, из которой по его же инициативе США вышли в 2018 году. Тегеран согласился вести переговоры только при посредничестве. Американский президент пригрозил Исламской Республике «невиданными бомбардировками» в случае отказа от обсуждения сделки.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Перпендикулярные непрямые».

Лусине Баласян