Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам в Красном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два американских эсминца в Красном море. Об этом в понедельник заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа. По его словам, атака была произведена с помощью нескольких крылатых ракет и беспилотников.

«Военно-морские и военно-воздушные силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море два американских эсминца»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представителя хуситов.

В сообщении говорится, что удар был нанесен в ответ на «продолжающуюся агрессию США» против Йемена, а также «преступления против населения» страны. Вооруженные силы Йемена продолжают совершать нападения на цели в Красном море, которые, как утверждают хуситы, «осуществляют агрессию» против государства.

4 апреля The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Иран решил сократить военное присутствие в Йемене. По информации источников издания, Тегеран распорядился сократить военную миссию в Йемене, чтобы попытаться избежать прямого столкновения с США. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных авиаударах по йеменским хуситам с целью восстановить судоходство в Красном море и Аденском заливе. 31 марта господин Трамп заявил, что удары по Йемену будут продолжаться, пока мятежники не перестанут представлять угрозу.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегеран мягчеет под прессом США».

Анастасия Домбицкая