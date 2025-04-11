Ситибанку подключили режим разморозки

Россиянам размораживают зарубежные активы. Клиенты брокерского подразделения Ситибанка получили первые выплаты по активам без лицензии Euroclear. Средства поступают от купонов, дивидендов и погашений по облигациям, сообщили в инвесткомпании Wealth IQ. Переводы начались вечером 9 апреля, причем в различных валютах, как и предполагалось до введения ограничений. При этом кейс с Ситибанком — пока единичный случай разморозки российских активов, уточняет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Выплаты по активам сигнализируют об окончательном уходе Citigroup из России, считает партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин: «Скорее всего, Ситибанк получил у бельгийского казначейства специальную лицензию, в соответствии с которой ему разрешили разблокировать счета неподсанкционных российских лиц. Это и было сделано, что подтверждают, кстати, и два наших клиента. То есть прошли выплаты по купонному доходу, правда, в рублях. Ситибанк просто обнулит свои счета, таким образом он готовится к возможному уходу из Российской Федерации. Что касается других потенциальных разблокировок, то здесь в игру вступает так называемая банковская тайна, куда относятся эти лицензии, разрешения, которые были получены и получаются различными финансово-кредитными учреждениями. То есть, скорее всего, многие другие организации, которые также хотят уйти из России и имеют прямой счет в Euroclear, либо уже подали такое заявление, либо уже получили лицензию. Это непубличная информация, когда соответствующие заявления удовлетворяются. Только по факту того, что простые частные инвесторы получают какие-то выплаты, можно сделать осторожное предположение, что там все-таки прошла коллективная разблокировка».

Минфин Люксембурга также стал чаще одобрять разблокировку российских активов в депозитарии Clearstream, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка и юристов. До этого ведомство выдало подобное разрешение лишь однажды. При этом пока речь идет только о разморозке и выводе денежных средств: дивидендов, купонов и погашений по облигациям. Ценных бумаг это не касается. Предпосылок к массовой разморозке санкционных активов нет, но ситуация может измениться в любой момент, заметил партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Из-за одного случая говорить о том, что у нас образовался тренд, я бы не стал. Одни юристы узнали об этом кейсе и тут же начали хвастаться, что уже могут что-то делать. Потом это подхватили другие, затем третьи. На данный момент массового характера таких решений, к сожалению, со стороны Министерства финансов Люксембурга не наблюдается. Мы ведем с ними активную переписку еще с момента выдачи ими генеральной лицензии, которая не работает.

То, что там был единичный случай, детали которого мы не знаем, и они неизвестны никому, не выглядит надежным. То есть сказать, что сейчас наметился тренд со стороны европейских стран или со стороны ЕС на смягчение санкционного режима, нельзя. В отличие от казначейства Бельгии, Минфин Люксембурга за последние три года лицензий не выдавал. Когда-то они должны все-таки начать эти разрешения выдавать».

Почему Минфин Люксембурга занялся разморозкой выплат? Санкционный юрист адвокатской коллегии Delcredere Артем Касумян уверен, что сработал инструмент судебного давления: «В Люксембурге несколько иначе дело обстояло, чем в Бельгии. Минфин страны издал так называемую генеральную лицензию. Но с точки зрения ведомства, после 7 января 2023 года она никак и ни для кого не работает. Поэтому на какой-то момент разблокировка там не велась в принципе, исходя из этой позиции Минфина.

Инвесторы стали обращаться по другой норме, и в Люксембурге начала формироваться практика, что возможна разблокировка только денежных средств: выплат по ценным бумагам, дивидендов, купонов, погашений.

Я могу еще высказать одно предположение, почему этот процесс активизировался. Мне известно, что увеличилось число судов против Министерства финансов Люксембурга. Это тоже фактор, который мотивировал ведомство выделить какие-то дополнительные ресурсы на рассмотрение заявлений и на вынесение положительных решений».

В 2022 году американская Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России. Однако в подконтрольном компании Ситибанке продолжают накапливаться замороженные выплаты инвесторам. Все зарубежные активы россиян в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream заблокированы с начала военной операции на Украине. При этом около половины средств инвесторов удалось освободить из-под ограничений, отмечала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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Леонид Пастернак