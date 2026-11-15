Beget заявил о восстановлении более 215 тысяч сайтов после DDoS-атаки
Beget восстановил работу более 215 тыс. сайтов после недавней DDoS-атаки на инфраструктуру российского провайдера. Об этом сообщила пресс-служба Beget. По данным компании, мощность атаки достигала 2,1 Тбит/с.
В компании отметили, что восстановительные работы хостинга почти завершились. В Beget вновь доступны разделы Crontab (планировщик заданий) и Backup (резервная копия) в панели управления.
«Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов Beget и размещенных на наших серверах ресурсов клиентов»,— сообщила пресс-служба Beget.
О DDoS-атаке на инфраструктуру Beget сообщил сегодня днем. Провайдер предупредил, что из-за высокой интенсивности атак у некоторых пользователей могут возникать временные проблемы с доступом к сервисам, в числе которых — Ozon, Wildberries, Сбербанк и другие.