OFAC отреагировал на заявки

Американский регулятор стал активнее рассматривать заявки россиян на разблокировку активов. В последние дни большому числу таких обращений стал присваиваться статус «в обработке». Как пишет РБК, до этого Управление по контролю за иностранными активами США молчало полгода. Опрошенные “Ъ FM” юристы отмечают, что некоторым заявкам OFAC стал присваивать и порядковые номера. На следующем этапе за ними закрепляются конкретные исполнители. А после выносится решение о выдаче инвестору индивидуальной лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Потребность в таком документе у россиян возникла прошлым летом. Тогда Национальный расчетный депозитарий Мосбиржи попал в американский SDN-список (под европейскими санкциями НРД находится с 2022-го). Euroclear пояснял, что теперь для разблокировки бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США, в дополнение к лицензии регулятора Бельгии нужна еще и лицензия OFAC. Налицо признаки потепления, но о разблокировке активов речь пока не идет, говорит инвестиционный консультант Елена Рязанова:

«Раньше на изменение статуса уходило от девяти месяцев до одного года. Сейчас это занимает шесть-семь месяцев. Это очень хороший признак. Очень хочется верить, что это какой-то позитивный шаг, и он связан с потеплением в российско-американских отношениях. Когда заявка попадает к исполнителю, он может начать ее рассмотрение, рассматривать еще полгода и в конце отказать. У меня есть несколько заявок, которые мы подавали в ноябре, в декабре и в начале января, по ним пока ничего не изменилось.

Если проводить аналогию с тем, что происходит по европейским заявкам, там есть требования нормативных актов, и были ненормативные, дополнительные требования, которые прямо не следуют из-за европейской директивы, в частности, наличие европейского ВНЖ и то, что активы должны оставаться исключительно на территории ЕС и так далее. Мы пока не знаем, будут ли такие требования со стороны американского регулятора. Сейчас инвесторы в первую очередь ожидают рассмотрения заявок, связанных с разблокировкой их активов, которая была вызвана санкциями на НРД и СПБ. По ним мы еще не видели ни одной выданной лицензии.

Все зависит от того, сколько санкционных лиц есть в цепочке. Если только НРД, это одна история. Если у вас активы лежат в санкционном брокере, это чуть более тяжелая ситуация».

Юристы отмечают, что в OFAC россияне обращались еще с 2022 года. Банки тогда стали подпадать под блокирующие санкции США, и зачастую успешно добивались от американского регулятора разблокировки зависших платежей. Когда в SDN-список внесли и Национальный расчетный депозитарий, процесс разблокировки осложнился для значительной доли иностранных активов. Даже хранящиеся в европейских депозитариях бумаги так или иначе связаны с США: одни номинированы в долларах, другие имеют в качестве платежного агента американские банки вроде Citi или JP Morgan.

Масштаб проблемы, впрочем, оценить сложно, говорит замгендиректора «Финама» Дмитрий Леснов: «Подавляющее большинство активов находится в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, а не в американском крупнейшем депозитарии DTC. Такие варианты существуют, если европейские активы покупались через каких-либо американских профучастников, брокеров. Но большинство российских инвесторов покупали активы напрямую через российские или европейские финансовые институты. Есть положительные кейсы и в том, и в другом случае, но они носят единичный характер. В Европе, наверное, несколько десятков случаев, когда удавалось российским инвесторам с крупными активами их разблокировать. Это люди, которые наняли достаточно большой штат юристов и, естественно, оплачивали их услуги. В Штатах тоже такие случаи были, но, по нашей оценке, их можно пересчитать по пальцам одной руки».

Коллективную заявку в OFAC подал и «СПБ Банк» — расчетный депозитарий СПБ Биржи. Площадка попала в SDN-лист осенью 2023-го. С мая прошлого года ее обращение «в процессе», рассказали там РБК. Юристы отмечают, что в совокупности у американского регулятора скопилось 60 тыс. заявок о разблокировке. В августе в OFAC анонсировали масштабные меры по оптимизации своей работы. Это в числе прочего могло ускорить бюрократический процесс, говорит партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«То, что сейчас происходит с OFAC, очень похоже на ситуацию, которая была в 2023 году, когда казначейство Бельгии завалили заявками, и первые шесть-семь месяцев они в принципе ничего не делали, пытаясь разобраться: какая будет политика, где взять ресурсы, чтобы столько заявок рассмотреть. Сейчас из публичных данных якобы было подано 60 тыс. заявок в OFAC, и якобы в OFAC работает 37 человек, которые занимаются Россией. Вот эти месяцы, видимо, они как раз потратили на то, чтобы этот подход выработать.

Пока мы никаких сигналов в отношении финансового рынка в принципе не видим. Не думаю, что здесь будет существенное ускорение сроков. Заявки будут рассматриваться в течение ориентировочно 9-12 месяцев, может, в некоторых случаях дольше. В отличие от европейского законодательства, OFAC имеет огромную дискрецию. То есть он может в принципе всем заявителям отказать в удовлетворении заявлений. И это даже невозможно будет оспорить. С другой стороны, оснований для такого отказа российскому инвестору нет. В Европе все-таки есть административный регламент. Если подать trigger letter, и по истечении четырех месяцев не будет ответа, считается, что вынесено отрицательное решение. Дальше это отрицательное решение можно идти и оспаривать. И, по нашему опыту, это оспаривание приводит к успеху».

Юристы не исключают, что на фоне вала заявок со стороны россиян американский OFAC в итоге может выдать одну генеральную лицензию на разблокировку активов. Другой сценарий — точечное снятие санкций с инфраструктурных игроков.

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Елизавета Скобцова