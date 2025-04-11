Бастрыкину доложат о двух ижевских делах с подростками: надругательство и побои

Председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат сразу по двум ижевским уголовным делам, связанным с несовершеннолетними — о надругательстве над сверстником и избиением в городской школе, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По первому уголовному делу проходят пятеро несовершеннолетних: троих подростков 16-17 лет отправили в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ), две девушки задержаны.

Следствие считает, что с 3 по 4 апреля несовершеннолетние в составе группы лиц «надругались над сверстником», находясь в арендуемой его матерью квартире. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», над потерпевшим совершили сексуализированное насилие с помощью швабры, его били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего.

Второе уголовное дело возбуждено по признакам халатности (ст. 293 УК РФ). «В социальных сетях опубликованы (10 апреля.— "Ъ-Удмуртия") сведения о том, что в школе №9 Ижевска 14-летний учащийся нанес побои 14-летнему потерпевшему, в результате чего последний получил травмы»,— указано в сообщении регионального СУ СКР. Пострадавший находится в больнице.