Еще две девушки задержаны в Ижевске по делу о сексуальном насилии над подростком

Полицейские задержали еще двух несовершеннолетних девушек, причастных к избиению и надругательству над сверстником в Ижевске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что трех ижевских подростков 16-17 лет отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстника (ст. 132 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Обвиняемые и их защитники просили избрать более мягкую меру пресечения.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на «близких» пострадавшего озвучил подробности инцидента. Издание пишет, что «3 и 4 апреля шестеро несовершеннолетних более суток издевались над 16-летним Димой». Указывается, что над ним надругались с помощью швабры, били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего. В СУ СКР по Удмуртии добавили, что это происходило в арендуемой матерью потерпевшего квартире.

В министерстве здравоохранения Удмуртии добавили, что пострадавшему подростку оказана медицинскую помощь, с его родителями работают психологи.