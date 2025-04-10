СУ СК и прокуратура подключились к делу госпитализированного школьника в Ижевске

К делу госпитализированного с черепно-мозговой травмой подростка из ижевской школы №9 подключились региональные СУ СКР и прокуратура, сообщают пресс-службы ведомств. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Злой Ижевчанин» Фото: Telegram-канал «Злой Ижевчанин»

«В социальных сетях опубликованы сведения о том, что в школе №9 Ижевска 14-летний учащийся нанес побои 14-летнему потерпевшему, в результате чего последний получил травмы»,— указано в сообщении СУ СКР.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку «исполнения образовательной организацией законодательства об образовании», в том числе по предупреждению противоправного поведения учащихся.

Напомним, кадры пострадавшего подростка, лежащего на лестничной клетке среднеобразовательного учреждения, появились в соцсетях 10 апреля. Тогда региональный минздрав сообщил, что несовершеннолетнего доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь. Полицейские проводят проверку.