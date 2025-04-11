«ОН»: ижевские подростки избили сверстника и надругались над ним шваброй

Трех подростков в Ижевске задержали за насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) после избиения и надругательства над сверстником с помощью швабры, сообщили «близкие» пострадавшего Telegram-каналу «Осторожно, новости» («ОН»). В региональном СУ СКР инцидент не комментируют.

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«3 и 4 апреля шестеро несовершеннолетних более суток издевались над 16-летним Димой. Они избивали его пряжкой ремня, били молотком по коленке, где у мальчика стоит имплантат, стреляли в упор из пневматики, заставляли оголяться и снимали все это на видео»,— пишет Telegram-канал.

«Близкие» пострадавшего указывают, что пострадавшему сбрили волосы и надругались с помощью швабры. Мотивом действий подростков они называют «ради забавы».

Полицию вызвали соседи, услышавшие крики. «ОН» пишет, что судебная медицинская экспертиза установила порядка 100 гематом на теле пострадавшего. 7 апреля трех малолетних фигурантов дела отправили в СИЗО. По данным «ОН», пострадавший находится в состоянии средней тяжести, с 14 апреля он переходит на дистанционное обучение.