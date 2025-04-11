Трех ижевских подростков отправили в СИЗО по делу о насилии над сверстником

Устиновский райсуд Ижевска принял решение отправить трех подростков 16-17 лет, обвиняемых в сексуальном насилии над сверстником, в СИЗО на два месяца — до 5 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигуранты и их защитники просили избрать более мягкую меру пресечения. Следствие считает, что с 3 по 4 апреля несовершеннолетние в составе группы лиц «надругались над сверстником», находясь в арендуемой его матерью квартире. Подросткам предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

11 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о задержании трех подростков в Ижевске по признакам насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Издание со ссылкой на «близких» пострадавшего пишет, что «3 и 4 апреля шестеро несовершеннолетних более суток издевались над 16-летним Димой». Указывается, что над ним надругались с помощью швабры, били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего.

В министерстве здравоохранения Удмуртии добавили изданию «Сусанин», что пострадавшему подростку оказана медицинскую помощь, с его родителями работают психологи.