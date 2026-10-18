«Соль Руси» пришлась пенсионерам не по вкусу

Как стало известно “Ъ”, в столичный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров обанротившегося ПАО «Соль Руси» Вячеслава Чикалина. Он обвиняется в 235 эпизодах хищений средств пенсионеров, вложившихся в покупку акций соляной компании, намеревавшейся заняться разработкой крупного месторождения в Нижегородской области, но этого так и не сделавшей. Где сейчас находится фигурант, неизвестно: ранее он заключил контракт с Минобороны, но потерпевшие утверждают, что в зоне СВО его нет. Ранее Вячеслав Чикалин уже был судим за хищение более 21 млрд руб. у банка «Транспортный», оба дела оказались связаны между собой.