«Соль Руси» пришлась пенсионерам не по вкусу
Экс-главу компании обвиняют в хищении сотен миллионов рублей
Как стало известно “Ъ”, в столичный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров обанротившегося ПАО «Соль Руси» Вячеслава Чикалина. Он обвиняется в 235 эпизодах хищений средств пенсионеров, вложившихся в покупку акций соляной компании, намеревавшейся заняться разработкой крупного месторождения в Нижегородской области, но этого так и не сделавшей. Где сейчас находится фигурант, неизвестно: ранее он заключил контракт с Минобороны, но потерпевшие утверждают, что в зоне СВО его нет. Ранее Вячеслав Чикалин уже был судим за хищение более 21 млрд руб. у банка «Транспортный», оба дела оказались связаны между собой.
Дело 55-летнего Вячеслава Чикалина поступило в Пресненский суд Москвы в конце сентября, предварительное слушание назначено на 20 октября, процесс проведет судья Елена Егорова.
Расследование по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Вячеслава Чикалина, который в середине 2000-х одновременно являлся вице-президентом Евразбанка и старостой прихода храма Преображения Господня в столичном микрорайоне Беляево, было начато столичной полицией в 2021 году. В тот момент он уже являлся фигурантом похожего дела — о хищении средств банка «Транспортный» на сумму более 21,8 млрд руб. В компанию «Соль Руси» Вячеслав Чикалин пришел после краха Евразбанка, а оба дела оказались связаны.
Как установили в следственном департаменте МВД, более 4 млрд руб. из «Транспортного» были похищены при непосредственном участии бывшего президента и председателя правления этого кредитного учреждения Елены Плетневой, вступившей в преступный сговор с двумя менеджерами банка, а также председателя совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслава Чикалина.
Елену Плетневу следствие считало одним из организаторов мошеннической схемы, а в задачи Вячеслава Чикалина входили подбор физических лиц, которым банк должен был выдать заведомо невозвратные кредиты, а также сбор подложных документов для их получения.
В общей сложности, говорилось в деле, Вячеслав Чикалин привел в банк более 20 своих знакомых, «заведомо не имевших возможности отвечать по кредитным обязательствам». Все они подписали документы на получение денег якобы для финансирования соляного месторождения в Нижегородской области, разработкой которого в 2015 году начало заниматься ПАО «Соль Руси». Другие взяли потребительские кредиты будто бы на покупку акций соледобывающего предприятия. Всего соляная компания выпустила 68 млн акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Своим вкладчикам ПАО обещало прибыль порядка 20% годовых, а в определенных программах инвестирования и вовсе неограниченную доходность.
В марте 2021 года Мещанский суд столицы по «банковскому делу» приговорил Вячеслава Чикалина за особо крупное мошенничество к семи годам лишения свободы, и он отправился отбывать наказание в одну из колоний в Тверской области. При этом, по данным “Ъ”, о новом уголовном деле, связанном с махинациями в ПАО «Соль Руси», осужденному на тот момент уже было известно. Соответствующее обвинение Вячеславу Чикалину следователь УВД по ЦАО Москвы предъявил 10 февраля 2021 года.
На свободу в связи с отбытием наказания экс-председатель совета директоров «Соли Руси», признанной в марте 2020 года Арбитражным судом Москвы банкротом, вышел 23 января 2023 года.
Ровно через год Чикалина объявили в федеральный розыск по делу об обмане купивших акции ПАО пенсионеров. Потерпевших к тому времени набралось уже 235 человек, а нанесенный ущерб оценивался в сотни миллионов рублей.
Как уже рассказывал “Ъ”, задержали Вячеслава Чикалина 28 ноября 2024 года в Москве на станции метро «Теплый стан». Произошло это благодаря установленной в столичной подземке системе распознавания лиц «Сфера», в базе которой находился фигурант. После того как задержанного передали инициатору розыска, выяснилось, что 23 мая 2024 года Вячеслав Чикалин заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО. В Москву же он приехал в отпуск.
29 ноября следствие ходатайствовало об аресте предполагаемого мошенника, но Таганский суд Москвы в этом отказал. В итоге фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако ее он, судя по всему, нарушил, поскольку уже 11 декабря 2024 года должен был прибыть к месту несения службы. Впрочем, в феврале 2025 года в ходе рассмотрения апелляционного представления прокуратуры и жалоб потерпевших на решение Таганского суда последние со ссылкой на ответ военной прокуратуры Мулинского гарнизона утверждали, что Вячеслав Чикалин находится вовсе не в зоне СВО, а в Нижегородской области.
Где на самом деле сейчас фигурант резонансного дела и намерен ли явиться 20 октября на судебное заседание, неизвестно. Его адвокат комментировать ситуацию не стал.