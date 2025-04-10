Россия и США на переговорах в Стамбуле обсудили возобновление авиасообщения

На переговорах в Стамбуле Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, возглавлявший российскую делегацию на консультациях. По его словам, тем самым стороны могли бы расширить деловые связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Подчеркивалось также, что расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном»,— рассказал господин Дарчиев журналистам по итогу переговоров. Госдепартамент в заявлении по итогу переговоров эту тему не комментировал.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России соответственно нельзя входить в американское.

Лусине Баласян