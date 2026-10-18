Алина Лысенко выиграла чемпионат мира по велоспорту на треке
Российская спортсменка Алина Лысенко заняла первое место на чемпионате мира по велотреку в Шанхае. Она показала результат 11,153 секунды в дисциплине кейрин.
Второй пришла немецкая спортсменка Леа Софи Фридрих (+ 0,006), третьей — Эмма Финукейн из Великобритании (+0,014). Для 23-летней россиянки эта победа стала первой на взрослом чемпионате мира.
Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит с 14 по 18 октября на велодроме в Шанхае. Разыгрываются 22 комплекта наград — по 11 среди мужчин и среди женщин. Спортсмены из России выступают под нейтральным флагом.