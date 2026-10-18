В Кремле прокомментировали налет БПЛА на Ленинградскую область

В ночь на 18 октября российские средства ПВО сбили 135 беспилотников. Во Всеволожске обломки одного из аппаратов упали на жилой дом, после чего произошло возгорание. В результате пожара женщина и трое детей, находившиеся в доме, отравились угарным газом. Они выжили, их госпитализировали.