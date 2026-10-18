В Кремле прокомментировали налет БПЛА на Ленинградскую область
Песков назвал атаку на Петербург проявлением агонии Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия украинских властей не способны изменить ход конфликта. Так он ответил на вопрос ТАСС о возможной реакции Москвы на массированную атаку беспилотников на Санкт-Петербург.
По словам представителя Кремля, Россия регулярно отвечает на действия Киева масштабными планомерными ударами, которые, как утверждает господин Песков, дают результат. Он охарактеризовал последние действия украинской стороны как попытку сопротивления в условиях ухудшающейся для нее ситуации.
В ночь на 18 октября российские средства ПВО сбили 135 беспилотников. Во Всеволожске обломки одного из аппаратов упали на жилой дом, после чего произошло возгорание. В результате пожара женщина и трое детей, находившиеся в доме, отравились угарным газом. Они выжили, их госпитализировали.
Также под удар попали логистический центр Ozon и центр обработки данных компании VK. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.