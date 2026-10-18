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СпортХоккей

СКА назначил Разина главным тренером вместо Ларионова

Игорь Ларионов покинул пост главного тренера петербургской хоккейной команды СКА, сообщила пресс-служба клуба. Его место займет бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин.
Андрей Разин

Андрей Разин

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Первый матч под руководством Андрея Разина пройдет 20 октября. В этот день СКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
Сейчас команда идет на восьмом месте в Западной конференции. Последние пять матчей СКА проиграл. В последней игре команду обыграла тольяттинская «Лада», которой СКА не проигрывал ни разу.