Петербург и Ленинградская область подверглись масштабной атаке БПЛА. Главное
Санкт-Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате ударов беспилотников один человек погиб, пятеро получили ранения. В городском комитете по здравоохранению сообщили «РИА Новости», что все пятеро пострадавших госпитализированы, у четырех состояние средней тяжести, у одного — тяжелой.
Повреждения получили 12 многоквартирных домов и два частных. Во время атаки БПЛА из некоторых домов проводилась эвакуация жителей. К моменту публикации материала они уже вернулись в свои квартиры.
Во время атаки БПЛА по городу произошли многочисленные пожары. Губернатор Александр Беглов в 05:34 мск сообщил, что силы МЧС устраняют возгорания на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала», нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе.
Возникли перебои с электроснабжением в Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга. Подачу электричество оперативно восстановили.
В целях безопасности была ограничена работа аэропорта Пулково. По данным на 11:00 мск, отменили 26 вылетов, более 50 рейсов задержано, на запасные аэродромы ушли 13 самолетов. В 09:59 ограничения на взлет и посадку самолетов сняли.
Поврежден один из логических центров Ozon, произошел пожар. На момент публикации материала склад маркетплейса тушили с вертолетов.
В связи с атакой беспилотников центральный участок Западного скоростного диаметра от набережной Екатерингофки до Васильевского острова закрыли для движения. Если точнее: от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток и в обратном направлении.
Ленинградская область
При атаке БПЛА в Ленинградской области пострадали 10 человек, о погибших не сообщалось. Все пострадавшие — из города Всеволожск. В больницу для наблюдения доставили мать с тремя детьми. «У всех диагноз токсическое воздействие оксидом углерода», — сообщили ТАСС в комитете по здравоохранению региона, то есть они надышались угарным газом во время пожара.
Жителей города Всеволожска Ленинградской области, чьи квартиры были повреждены после ночной атаки БПЛА, планируют разместить в гостинице или лагере «Островки». «Часть квартир залита, прорабатываем варианты дальнейшего комфортного размещения жителей… Никого не оставим в беде, каждый получит необходимую помощь и поддержку», — написала в Telegram-канале глава района Лира Бурак.
По данным губернатора Александра Дрозденко на 07:58 мск, зафиксировано падение обломков БПЛА на многоквартирный жилой дом в Гатчине и на частный дом в районе города Кировска. В Новоселье Ломоносовского района, повреждено 55 припаркованных автомобилей.
К моменту публикации материала сохраняется отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тыс. человек.
В холдинге VK сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов на центр обработки данных, расположенный в Ленинградской области. По информации компании, все сервисы доступны пользователям в обычном режиме. Дата-центр VK расположен в деревне Новосергиевка Всеволожского района, недалеко от послека городского типа Янино. В непосредственной близости от ЦОД расположена крупная магистральная подстанция — ПС 330/220/110/35/10/6 кВ «Восточная».
Реакция
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, каким будет ответ на массированную атаку украинских беспилотников на Санкт-Петербург, ответил: «Он (ответ) идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные». «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», — добавил он.
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК) по фактам атак украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко.