Петербург и Ленинградская область подверглись масштабной атаке БПЛА. Главное

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате ударов беспилотников один человек погиб, пятеро получили ранения. В городском комитете по здравоохранению сообщили «РИА Новости», что все пятеро пострадавших госпитализированы, у четырех состояние средней тяжести, у одного — тяжелой.

Повреждения получили 12 многоквартирных домов и два частных. Во время атаки БПЛА из некоторых домов проводилась эвакуация жителей. К моменту публикации материала они уже вернулись в свои квартиры.

Во время атаки БПЛА по городу произошли многочисленные пожары. Губернатор Александр Беглов в 05:34 мск сообщил, что силы МЧС устраняют возгорания на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала», нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе.

Возникли перебои с электроснабжением в Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга. Подачу электричество оперативно восстановили.

В целях безопасности была ограничена работа аэропорта Пулково. По данным на 11:00 мск, отменили 26 вылетов, более 50 рейсов задержано, на запасные аэродромы ушли 13 самолетов. В 09:59 ограничения на взлет и посадку самолетов сняли.

Поврежден один из логических центров Ozon, произошел пожар. На момент публикации материала склад маркетплейса тушили с вертолетов.