Трамп: пошлины пришлось отложить из-за «паники» американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение отложить введение пошлин в отношении 75 стран связано с настроениями американцев. По его словам, граждане и предприниматели США «впали в панику» после новостей о введении новых тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Все выглядело мрачновато в последние дни. Люди начали перегибать палку… Они начали немного паниковать»,— сказал глава Белого дома изданию The New York Times.

Он добавил, что следил за американским рынком после введения пошлин. «Я наблюдал за рынком облигаций. Рынок облигаций очень сложен, но если посмотреть на него сейчас, он прекрасен»,— заключил господин Трамп. При этом глава американской администрации не считает введенные им пошлины причиной обвалов фондовых рынков. Дональд Трамп уверен, что причиной этого была «системная проблема».

3 апреля президент США объявил о повышении пошлин в отношении 185 стран. Рынок ответил масштабным падением акций, в том числе и ценных бумаг американских компаний. 9 апреля господин Трамп объявил 90-дневную паузу в торговом противостоянии со всем миром. «Перемирие» затронет более 75 государств. При этом пошлины в отношении Китая продолжат действовать.

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