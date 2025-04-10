Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что готов к встрече

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой Китая Си Цзиньпином, а также добавил, что считает его своим «другом».

«Он мой друг. Он мне нравится. Президент Си, он мне нравится»,— сообщил он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Господин Трамп добавил, что несмотря на то, что он уважает Си Цзиньпина, Китай «плохо обошелся» с США.

С 9 апреля Дональдом Трампом против Китая введены пошлины на импорт в размере 104%, в тот же день президент США заявил об их повышении до 125%. По его словам, Китай – «самый большой нарушитель» в истории после введения американских пошлин на импортные товары. Однако он также добавил, что Пекин желает заключить сделку с Вашингтоном о смягчении тарифов, но не имеет представления о том, как это реализовать.

Ранее журналист Fox News Чарльз Гаспарино заявил в эфире телеканала, что администрация президента США Дональда Трампа больше не рассматривает возможность сделки с американским подразделением китайской соцсети TikTok из-за «торговой войны, полностью сфокусированной на Китае».

Подробнее о тарифах США для Китая — в материале «Ъ».