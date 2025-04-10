Американцы разбираются с пошлинами

Дональд Трамп взял паузу в торговой войне, но не с Китаем. Пошлины Вашингтона против Пекина достигли 125%. КНР экспортирует в США более 70% смартфонов, почти 80% ноутбуков, до 90% приставок и три четверти игрушек. ВТО представила прогноз, согласно которому товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами теперь сократится на 80%. Что по этому поводу думают американцы? Расскажет Екатерина Вихарева.

Об очередях за консервами, мукой и зубной пастой еще в начале недели писало агентство Reuters. Американские телеканалы 9 апреля выпустили утренние шоу с разборами, как вырастут цены на предметы первой необходимости. Но уже днем Трамп объявил, что приостанавливает повышенные пошлины для 75 стран. Однако тарифы на китайскую продукцию только выросли — до 125%. А в КНР, например, для рынка США шьют кепки MAGA. И еще порядка 14% всего импорта по данным за 2024 год. Больше — только из Мексики.

Впрочем, некоторые американцы вовсе отказались бы от товаров с этикеткой Made in China, считает житель Лос-Анджелеса Игорь Шаукевич: «Кто-то мне сказал, что в магазине Apple образовалась огромная очередь. Но ничего такого нет. Мои друзья торгуют на аукционе eBay. Никакого всплеска. В принципе, это все правильное решение. У нас очень большой импорт китайского товара, в мелких магазинчиках он часто просачивается. Продукция из КНР намного дешевле, но по качеству сильно уступает. Кроме того, рабочий на заводе стоит как минимум $20 в час, но сейчас внедряется полная роботизация, на производстве Tesla уже работают машины. И вся надежда из-за этих тарифов, что неквалифицированный рабочий труд в США заменят роботы».

По результатам опроса Ipsos и Reuters, трое из четырех американцев ожидают роста цен из-за тарифов Трампа. Собеседники “Ъ FM” упомянули, что сразу, как индикатор, подорожали яйца — $1. Но многие обычные горожане и не следят за новостями, говорит гид из Флориды Лариса Петлин, которая среди соседей в Орландо не замечала тревожности из-за экономических или политических потрясений: «Я не вижу никаких сейчас изменений. Наверное, слишком рано о них говорить. Я видела много периодов экономических подъемов и спадов. Я могла говорить, что когда-то этот галлон воды покупала за 50 центов, сейчас он уже стоит $1. Но я никогда не видела, чтобы американцы как-то на это реагировали. Конечно, не хотелось бы, чтобы какая-то продукция ушла с рынка, потому что мы привыкли к разнообразию».

В начале недели ассоциации страхования работников в США били тревогу о взлетевшем числе обращений по поводу пенсионных продуктов. 60% американских специалистов после завершения карьеры рассчитывают жить на доходы от инвестиций в ценные бумаги, подсчитывали исследователи Gallup. После обрушения фондового рынка на пенсии они могли остаться без средств. “Ъ FM” поговорил с редактором газеты "Русская Калифорния" Виталием Атаевым-Трошиным в тот момент, когда акции американских компаний взлетали после новых заявлений Трампа: «Когда Дональд Трамп сказал, что ему целуют задницу представители стран, всем казалось, что на следующий день будет еще хуже, и акции просядут.

Проснулся и открыл свой пенсионный счет, а они пошли вверх. Они все позеленели. Пять дней падения, это просто нереально. Лучшие в Америке — Apple, Google, Coca-Cola, — то, что никогда не умирает. И у меня возникла такая идея: может быть, Дональд Трамп специально запугивал все эти страны, чтобы дать возможность расчистить поле акций? Они наверняка могут откатиться обратно, и люди, соответственно, хорошо заработают.

И Трамп, может быть, тоже».

В тот же день, 9 апреля, первые ответные меры на сумму порядка $23 млрд согласовала Европа. Они прицельно коснутся избирателей Трампа. Брюссель обложил 25-процентными сборами сталь, железо, алюминий, табак, мотоциклы Harley-Davidson и джинсы Levi's. Все это в основном производится в республиканских штатах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева