Apple вернула себе положение самой дорогой компании мира

Вчера, 9 апреля, акции корпорации Apple подскочили в цене на 15%, это рекордный однодневный рост с 1998 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран. Для Apple это решение важно, так как касается таких стран, как Вьетнам, Индия и Таиланд, где у компании есть производство. Однако значительная часть производства iPhone и других гаджетов Apple находится в Китае — в его отношении господин Трамп вчера, напротив, поднял пошлины до 125%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / File Photo / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / File Photo / Reuters

Капитализация Apple за один день выросла на $400 млрд, приблизившись к $3 трлн. Тем самым она снова стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Microsoft, которая на несколько дней вырывалась вперед.

Рост, пусть и такой значительный, не полностью отыграл потери предшествующих дней — акции Apple, как и других технологических корпораций, падали с 3 апреля после того, как господин Трамп объявил о резком повышении пошлин для большинства стран мира. Несмотря на рост, цена акций Apple все еще почти на 17% ниже, чем месяцем ранее.

Подробнее о ситуации с пошлинами — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Яна Рождественская