Apple перестала быть самой дорогой компанией в мире

Биржевой обвал, продолжающийся уже несколько дней в США из-за новых импортных пошлин Дональда Трампа, привел к тому, что корпорация Apple перестала быть самой дорогой публичной компанией в мире. За последние четыре торговых сессии котировки акций Apple упали в общей сложности на 23%, капитализация компании сократилась до $2,59 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Находившаяся на втором месте по капитализации компания Microsoft за эти дни тоже подешевела, но не так сильно: на 6%, до $2,64 трлн. Это позволило ей обойти Apple и стать крупнейшей в мире публичной компанией по рыночной капитализации.

Эксперты отмечают, что котировки Apple показали столь значительное снижение из-за того, что инвесторы опасаются негативного воздействия новых импортных пошлин Дональда Трампа на продажи айфонов и других устройств, которые компания в основном производит в Китае, Индии и других странах Азии. По данным некоторых СМИ, Apple за три дня в конце марта ввезла в США из Индии пять самолетов с iPhone и другими гаджетами. Тем самым она старалась нарастить запасы перед введением импортных тарифов.

Подробнее о тарифной политике нынешней американской администрации — в материале «Дональд Трамп заигрался на повышение».

Евгений Хвостик