Новак: США получат дизель из России через 15-20 дней после подписания контрактов
Сроки поставки российского дизеля на мировой и американский рынки зависят от даты подписания контрактов с покупателями. Американские потребители смогут получить топливо через 15-20 дней со дня заключения договора, из других стран — раньше. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.
Заместитель председателя правительства добавил, что сейчас идет активная работа между российским и американским Минэнерго, а также поставщиками из России и покупателями из США. «Минэнерго США определило компании, которые будут контрагентами и покупателями. И в настоящее время идут переговоры по коммерческим условиям, фактически по заключению контрактов»,— сказал он в интервью «Вестям».
Александр Новак отметил, что России нужно экспортировать топливо из-за сложившегося профицита на внутреннем рынке. «Для того, чтобы наши заводы не уменьшали объемы переработки, поскольку некуда складировать этот излишек, мы должны поставить объемы на мировые рынки»,— объяснил вице-премьер.
Правительство России после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива, а американский Минфин выдал соответствующую лицензию до 7 апреля. Москва рассчитывает на первом этапе направить на мировые рынки 500 тыс. тонн дизеля.