Новак: США получат дизель из России через 15-20 дней после подписания контрактов

Сроки поставки российского дизеля на мировой и американский рынки зависят от даты подписания контрактов с покупателями. Американские потребители смогут получить топливо через 15-20 дней со дня заключения договора, из других стран — раньше. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак.