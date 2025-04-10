Трамп заявил, что пошлины на импорт не стали причиной обвала фондовых рынков

Президент США Дональд Трамп отверг идею о том, что введенные им пошлины на импорт стали причиной недавних обвалов фондовых рынков. По его словам, дело было в «системной проблеме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я не виню пошлины. Я думаю, пошлины только усилили то, что происходило… Я считаю, что это была проблема, которая существовала далеко за пределами пошлин…и мы собираемся ее решить»,— сказал господин Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Резкое падение акций по всему миру началось 3 апреля после того, как Дональд Трамп объявил о масштабном повышении импортных пошлин. Итоги этого дня оказались для мировых фондовых рынков худшими с начала пандемии COVID-19. Фондовые индексы Азии и Европы обновили многомесячные и многолетние минимумы.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 государств. С 5 апреля начала действовать универсальная пошлина в размере 10% для всех стран из списка. С 9 же апреля начали работать зеркальные тарифы в отношении отдельных стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».