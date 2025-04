Трамп: Китай хочет заключить сделку с США, но не знает как

Пекин желает заключить сделку с Вашингтоном, но не имеет представления о том, как это реализовать. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. При этом он заверил, что готов пойти на справедливую сделку и с КНР, и другими сторонами, в том числе с Евросоюзом.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как это сделать»,— сказал господин Трамп, выступая перед журналистами у Белого дома. Трансляция велась на Youtube-канале The Times and The Sunday Times. Он подчеркнул, что считает Китай «самым большим нарушителем» в истории после введения пошлин США на импортные товары.

Глава Белого дома добавил, что со всеми странами можно заключить торговые соглашения. «С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки»,— заключил Дональд Трамп.

Ранее сегодня господин Трамп заявил, что страны, в отношении которых он ввел пошлины, хотят заключить с ним сделку. Они, по словам американского президента, звонят и за заключение сделки обещают сделать «все что угодно».

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении товаров из 185 юрисдикций. Сегодня он поднял пошлины для Китая до 125%, а для более чем 75 стран, напротив, опустил их на 90 дней до базовых 10%.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заигрался на повышение».