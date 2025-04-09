Суд арестовал ректора ПсковГУ Ильину по делу о мошенничестве

Псковский городской суд на два месяца отправил под стражу ректора ПсковГУ Наталью Ильину. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О мере пресечения сообщила пресс-служба судов Псковской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

Наталью Ильину задержали вчера, 8 апреля. По версии обвинения, она наняла на работу несуществующего сотрудника и таким образом присвоила себе 10 млн руб., пишет прокуратура Псковской области. Эти деньги она вложила в покупку двух квартир в московском районе Тропарево-Никулино, их общая стоимость оценивается в 40 млн руб., сообщал источник «РИА Новости».

Наталья Ильина стала ректором в июне 2020 года. Она доктор биологических наук и автор свыше 200 научных работ. Зарплата ректора на протяжении последних лет росла на 2 млн руб. ежегодно и за последние три года увеличилась почти вдвое, о чем сегодня, 9 апреля, сообщил источник ТАСС.