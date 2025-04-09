Задержанная ректор ПсковГУ задекларировала более 15 млн рублей за 2020 год

Задержанная ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина за 2019 год задекларировала 2,7 млн руб., за 2020-й — 15,1 млн, а за 2021-й — 3,2 млн руб. и квартиру площадью 74,7 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданную ею декларацию.

Источник агентства сообщал, что Наталью Ильину задержали вчера, 8 апреля. Против нее возбудили дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Утверждается, что она устроила на работу в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила свыше 10 млн руб. За счет похищенных средств она якобы купила квартиру в Тропарево-Никулино, стоимость которой оценили в 40 млн руб.

Наталья Ильина заняла пост ректора ПсковГУ в июне 2020 года. Является доктором биологических наук и автором более 200 научных материалов.