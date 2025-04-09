Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержанная ректор ПсковГУ задекларировала более 15 млн рублей за 2020 год

Задержанная ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина за 2019 год задекларировала 2,7 млн руб., за 2020-й — 15,1 млн, а за 2021-й — 3,2 млн руб. и квартиру площадью 74,7 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданную ею декларацию.

Источник агентства сообщал, что Наталью Ильину задержали вчера, 8 апреля. Против нее возбудили дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Утверждается, что она устроила на работу в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила свыше 10 млн руб. За счет похищенных средств она якобы купила квартиру в Тропарево-Никулино, стоимость которой оценили в 40 млн руб.

Наталья Ильина заняла пост ректора ПсковГУ в июне 2020 года. Является доктором биологических наук и автором более 200 научных материалов.

Новости компаний Все