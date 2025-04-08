Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о крупном мошенничестве

Правоохранительные органы задержали ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину. Против нее возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Ильина

Фото: ПсковГУ Наталья Ильина

Фото: ПсковГУ

Собеседник агентства рассказал, что ректор устроила на работу в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила свыше 10 млн руб. Также женщина повысила зарплату сотрудникам университета, однако разницу забирала себе.

За счет похищенных средств Наталья Ильина купила две квартиры в московском районе Тропарево-Никулино. Их общую стоимость оценили в 40 млн руб. Для сокрытия доходов ректор оформила одну квартиру на неработающую мать-пенсионерку.

Наталья Ильина стала ректором ПсковГУ в июне 2020 года. Согласно сайту университета, профессор является доктором биологических наук, автором свыше 200 научных материалов, включая восемь объектов интеллектуальной собственности России. Также она выполнила более 15 исследовательских работ в рамках российских научных фондов и программ.

Никита Черненко