ТАСС: зарплата задержанного ректора ПсковГУ росла на 2 млн рублей ежегодно

Зарплата ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, задержанной по делу о мошенничестве, на протяжении последних лет росла на 2 млн руб. ежегодно. За последние три года ее зарплата увеличилась почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПсковГУ / VK Фото: ПсковГУ / VK

Точную сумму, которую госпожа Ильина получила за последний год, пока устанавливает следствие. «РИА Новости» сообщало, что за 2020 год ректор задекларировала более 15 млн руб., за 2021-й — 3,2 млн руб. и квартиру площадью 74,7 кв. м.

ПсковГУ — ведущий вуз Псковской области, в нем обучается более 10 тыс. человек. Наталья Ильина заняла пост ректора в июне 2020 года. Ее задержали вчера, 8 апреля. Было возбуждено дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Утверждается, что она устроила на работу несуществующего сотрудника, через которого присвоила более 10 млн руб. За счет похищенных средств она якобы купила квартиру в Тропарево-Никулино стоимостью 40 млн руб.