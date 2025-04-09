МОК обсуждает с зимними федерациями допуск россиян к Олимпиаде-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) начал переговоры с федерациями по зимним видам спорта об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. Он уточнил, что этот разговор идет без каких-либо трудностей.
Спортивный директор МОК Кит Макконнелл
Фото: Denis Balibouse / Reuters
«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств. Мы объясняем это зимним федерациям и рассказываем о практике летних федераций»,— сказал господин Макконнелл на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
По его словам, в контексте зимних Олимпийских игр рассматривается опыт летних федераций и парижской Олимпиады 2024 года. Там возвращение россиян прошло «очень гладко», в соответствии со всеми требованиями. «Обсуждения продолжаются, вы видите возвращение в ски-альпинизме, планируемое возвращение в фигурном катании и конькобежном спорте. Другие зимние федерации тоже продолжают обсуждения»,— заключил господин Макконнелл.
В феврале шведский телеканал SVT сообщал, что МОК обратился к международным федерациям с призывом допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026.
Ранее о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе и с рядом ограничений объявил Международный союз конькобежцев, объединяющий конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание, а также Международная федерация ски-альпинизма.
Подробности — в материале «Ъ» «Российские спортсмены получили прокатное удостоверение».