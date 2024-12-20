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Российские спортсмены получили прокатное удостоверение

Международный союз конькобежцев допустил их на Олимпиаду в Италии

Первой крупной спортивной федерацией, санкционировавшей участие отечественных спортсменов в зимней Олимпиаде, которая состоится в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году, стал Международный союз конькобежцев (ISU). Он объединяет сразу три имеющих большой «удельный вес» в олимпийской программе вида — конькобежный спорт, шорт-трек и, главное, чрезвычайно популярное в России фигурное катание. Правда, допуск будет ограниченным, а его условия — очень жесткими. Состав сборной российским функционерам придется определить уже в феврале, то есть за год до Олимпиады.

Фото: Elise Amendola / AP

Фото: Elise Amendola / AP

Международный союз конькобежцев опубликовал решение совета ISU, то есть своего высшего исполнительного органа. Оно посвящено вопросу участия в ближайшей зимней Олимпиаде, которая состоится в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, представителей России и Белоруссии. ISU, как и все остальные заметные федерации, отвечающие за зимние виды, в отличие от большинства федераций летних, пока сохраняет для них режим «полной изоляции», введенный после начала специальной военной операции. Россияне и белорусы в международных состязаниях выступать не могут и пропускают турниры в рамках стартовавшего недавно очередного сезона. Однако в заявлении совета ISU сказано, что он заранее санкционирует «в качестве исключения» их допуск на итальянскую Олимпиаду в нейтральном статусе.

Таким образом, ISU стал всего второй зимней федерацией, обеспечившей возможность поехать в Италию российским спортсменам.

Первой была Международная федерация ски-альпинизма (ISMF), разрешившая россиянам приобретать нейтральный статус, необходимый для отбора на Олимпиаду. Этот вид в 2026 году дебютирует в олимпийской программе, в нем будет разыграно всего три комплекта наград, а потенциал отечественных ски-альпинистов не слишком очевиден. В случае с ISU речь идет о куда более значимой новости. Дело в том, что он объединяет сразу три заметных вида из олимпийской программы, которые имеют в ней огромный «удельный вес». Это конькобежный спорт (в нем в Италии будет разыграно четырнадцать комплектов наград), шорт-трек (девять) и фигурное катание (пять). Последний из них — особенный для России. Он пользуется в стране огромной популярностью, сопоставимой с той, что имеют футбол или хоккей, а до «изоляции» входил в список наиболее успешных.

На предыдущей зимней Олимпиаде — в феврале 2022 года в Пекине — российские фигуристы завоевали шесть наград, в том числе две золотые: правда, одно золото — за победу в командном турнире — превратилось в бронзу после допинговой дисквалификации Камилы Валиевой. Несмотря на то что уже два с лишним года россияне состязаются только во внутренних турнирах, таких как проходящий в эти дни чемпионат России в Санкт-Петербурге (см. материал на этой странице), совершенно очевидно, что класс их лидеров позволяет как минимум претендовать на медаль в четырех дисциплинах, а в двух — парном и женском одиночном катании — считаться фаворитами в борьбе за золото благодаря сложному техническому контенту.

Впрочем, решение о допуске россиян на Олимпиаду сопровождается целым рядом ограничивающих и осложняющих его условий.

Некоторые уже хорошо знакомы всем, кто внимательно следил за тем, что происходило перед Олимпиадой летней, которую в этом году принял Париж и на которой российская сборная состояла всего из 15 человек. Скажем, в командных состязаниях спортсменов из России в Милане и Кортина-д’Ампеццо не будет, так что без них обойдутся и командный турнир фигуристов, командные гонки в конькобежном спорте и эстафеты в шорт-треке. А в каждой из личных дисциплин допускается выступление лишь одного россиянина (или, если брать фигурное катание, одного дуэта в парах и танцах).

Кроме того, желающие получить нейтральный статус должны быть готовы предоставить ISU ссылки на все свои соцсети и сделанные когда-либо высказывания «в связи с конфликтом на Украине», чтобы функционеры могли проверить соблюдение запрета на поддержку спецоперации. А определять их соответствие критериям будет специальная комиссия федерации. При этом для россиян и белорусов, стремящихся на Олимпиаду, предусмотрен гораздо более жесткий допинговой контроль, чем для всех остальных.

Что происходит на соревнованиях, на которые не пускают Россию

Есть и специфика, связанная собственно с квалификацией. В конькобежном спорте и шорт-треке, в которых у России тоже есть спортсмены высокого уровня, решающее значение будут иметь результаты следующего сезона, открывающегося в конце 2025 года. Иными словами, сразу после возвращения на международную арену россиянам придется показывать элитные результаты. В фигурном катании предоставили единственный шанс отобраться — через квалификационный турнир в Пекине в сентябре будущего года.

Впрочем, там вряд ли будет много опасных конкурентов: элита попадет на Олимпиаду через чемпионат мира в Бостоне в марте. Зато и Федерацию фигурного катания России (ФФКР), и Союз конькобежцев России (СКР), курирующий конькобежный спорт с шорт-треком, поставили в довольно неудобное положение, обязав назвать имена основных олимпийцев и шестерку запасных еще до их отбора, до 28 февраля будущего года. Для фигуристов это означает, допустим, что случайная ошибка любой из звезд на первенстве в Санкт-Петербурге может оказаться роковой с точки зрения олимпийских перспектив. Впрочем, глава ФФКР Антон Сихарулидзе во время чемпионата России дал понять, что структура может учесть и иные результаты, а принципы распределения статусов между ведущими спортсменами еще «будут обсуждаться».

Алексей Доспехов

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