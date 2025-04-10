Новый депутат пройдет в Думу без очереди

Высший совет ЛДПР 9 апреля предложил Центризбиркому (ЦИК) передать вакантный мандат депутата Госдумы, освободившийся после досрочного прекращения полномочий Юрия Напсо, члену высшего совета партии Дмитрию Новикову. По закону депутатство должны были сначала предложить членам той же региональной группы партсписка, от которой избрался господин Напсо, но к ним по этому вопросу не обращались. Впрочем, Верховный суд ранее фактически узаконил право партий передавать вакантные мандаты в обход «очередников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член высшего совета партии Дмитрий Новиков

Фото: ldpr.ru Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член высшего совета партии Дмитрий Новиков

Фото: ldpr.ru

Вопрос о новом депутате в ЛДПР решили всего через неделю после того, как Госдума досрочно прекратила полномочия Юрия Напсо за «длительное неисполнение обязанностей». Вместо него высший совет предложил ЦИКу кандидатуру 36-летнего Дмитрия Новикова, который в 2017 году возглавил управление организационно-партийной работы центрального аппарата ЛДПР, с 2021 года является членом ЦИКа с правом совещательного голоса, а с 2023-го — членом высшего совета партии.

Выбор Дмитрия Новикова, как пояснили в партии, связан с его «активным участием» в деятельности ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий, в частности, напомнил, что господин Новиков в 2024 году отвечал за выборы в органы местного самоуправления, и «именно под его руководством было зарегистрировано рекордное количество кандидатов от ЛДПР». А в пресс-службе партии добавили, что Дмитрий Новиков «тоже является зарегистрированным кандидатом списка, который формировал Владимир Жириновский лично».

Отметим, что согласно ст. 89 закона о выборах Госдумы, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по партсписку, вакантный мандат должен быть передан следующему зарегистрированному кандидату из той же региональной группы. На выборах-2021 Юрий Напсо возглавлял группу №56 по Краснодарскому краю и Ростовской области, а Дмитрий Новиков занимал шестое место в московской региональной группе №41. Предложить кандидата из другой группы ЛДПР была вправе лишь в том случае, если бы все кандидаты из группы господина Напсо отказались от мандата.

Между тем все три кандидата, значившиеся в группе №56 вслед за господином Напсо,— Евгений Кондрахин, Артур Цапенко и Денис Карасев — заверили “Ъ”, что от депутатства не отказывались. Господин Цапенко назвал решение высшего совета нарушением закона, а до этого уже обращался в администрацию президента, Генпрокуратуру и Следственный комитет по поводу возможных «интриг и манипуляций с замещением депутатского мандата». Господин Кондрахин сообщил, что уже уведомил ЦИК о том, что отказ от мандата не писал. А господин Карасев подчеркнул, что в выборах-2021 его просил участвовать сам Владимир Жириновский, и выразил надежду на законное решение ЦИКа.

Как ранее сообщал “Ъ”, возможность передать мандат кому-то не из группы Юрия Напсо, а члену высшего совета ЛДПР обсуждалась в ЛДПР еще в феврале (см. “Ъ” от 17 февраля). Среди прочих кандидатов тогда звучало и имя Дмитрия Новикова.

Напомним, что в прошлом году похожая ситуация сложилась в «Справедливой России — За правду». В июне 2024-го партия решила передать мандат досрочно лишенного полномочий Вадима Белоусова, возглавлявшего на выборах группу по Удмуртии и Кировской области, Марине Ким из дальневосточной группы. Шедшая пятой в кировской группе Надежда Сураева пыталась оспорить это решение в Верховном суде, но тот иск отклонил, указав, что ЦИК вправе доверять решению партии и не обязан проверять наличие письменных заявлений об отказе кандидатов от мандата. По мнению экспертов, это решение суда, по сути, и дало партиям возможность передавать вакантные мандаты любым кандидатам в обход «очередников».

Божена Иванова, Ксения Веретенникова