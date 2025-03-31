К мандатам почтения нету

Группа парламентариев предложила оптимизировать процедуру досрочного лишения депутатов их полномочий. Соответствующий законопроект был внесен в Думу 28 марта. Мнения экспертов об этом нововведении разделились: один из них полагает, что новая норма существенно усиливает полномочия совета нижней палаты в кадровых вопросах, а другой убежден, что поправки носят технический характер и лишь исправляют пробел в законе, наличие которого, впрочем, не помешало ранее лишить мандатов за прогулы двух оппозиционных депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам единоросса Виктора Пинского, новые поправки к закону о статусе депутатов инициированы руководством Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По словам единоросса Виктора Пинского, новые поправки к закону о статусе депутатов инициированы руководством Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект внесли члены комиссии Думы по регламенту во главе с ее председателем Виктором Пинским («Единая Россия», ЕР) и несколько сенаторов, включая секретаря генсовета ЕР, первого вице-спикера Совета федерации Владимира Якушева. Как говорится в пояснительной записке, «для активизации работы депутатов с избирателями» предлагается обязать парламентариев проводить встречи с гражданами как минимум раз в месяц (сейчас — раз в полгода). Эта идея принадлежит спикеру Думы Вячеславу Володину, приводит слова господина Пинского Telegram-канал ЕР: «Считаю это абсолютно верным и справедливым. Чтобы оперативно реагировать на предложения граждан, быть ближе, знать о проблемах, быстрее готовить решения, необходимо чаще с ними встречаться». Напомним, распорядок работы Думы составлен таким образом, что на каждые три-четыре пленарные недели приходится неделя работы в избирательных округах.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что основания для досрочного лишения депутатского мандата устанавливает «орган, образованный в соответствии с регламентом Госдумы». Как говорится в пояснительной записке, поправки разработаны «в целях оптимизации процедуры рассмотрения вопросов досрочного прекращения полномочий депутата Думы».

По мнению преподавателя ВШЭ, члена комитета по политтехнологиям РАСО Павла Склянчука, поправки существенно усиливают полномочия совета Думы, который наряду с фракциями и комитетами вправе инициировать досрочное лишение мандата депутата за неисполнение своих обязанностей в течение 30 и более дней. «Это закрытый орган, куда входят члены президиума палаты и руководители фракций с правом решающего голоса, а также председатели комитетов с правом совещательного голоса и через который осуществляется управление всей деятельностью Думы,— напоминает эксперт.— Скорее всего, инициатива стала следствием неудачной попытки лишить мандата Юрия Напсо. В то же время его случай мог быть выбран специально, чтобы обосновать введение новой нормы закона, которая существенно сужает конституционный статус депутатского мандата».

Напомним, в конце февраля совет Думы поручил комиссии по депутатской этике изучить вопрос о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству Юрия Напсо (ЛДПР). Поводом для этого стало его длительное отсутствие на заседаниях (в общей сложности депутат не появлялся в Думе около двух лет, в том числе более 200 дней — без уважительной причины, следует из сообщения на думском сайте). Сам господин Напсо сообщил, что проходит длительное лечение за рубежом, но продолжает исполнять свои обязанности и, в частности, ведет приемы граждан в режиме видеосвязи (позже он опубликовал отчет об одном из таких приемов). Заседания комиссии по этике по «делу Напсо» неоднократно переносились. По словам источника “Ъ” в Думе, комитет по госстроительству не вел учет явки на свои заседания, а в оправдание отсутствия на «пленарках» господин Напсо представил медицинские справки.

Электоральный юрист Олег Захаров, напротив, уверен, что поправки, «несмотря на грозный текст», носят чисто технический характер. «Дело в том, что, когда в закон о статусе вносили основание лишения мандата, связанное с прогулами заседаний комитета, этот пункт (ч. 3.1 ст. 4) забыли включить в "процедурную" норму, где указаны сроки и порядок оформления решения Думы о прекращении полномочий,— поясняет эксперт.— Правда, Верховному суду это не помешало признать легитимным лишение мандата двух депутатов (осенью 2023 года Дума за прогулы прекратила полномочия Василия Власова из ЛДПР и Вадима Белоусова из "Справедливой России — За правду".— “Ъ”), но нестыковку решили исправить. Теперь, как и по другим основаниям, четко определен и срок принятия решения — 30 дней, и его форма — постановление Думы».

При этом ни новых органов для лишения депутатов полномочий, ни новых оснований для этого в законе не появится, добавляет господин Захаров. Как и сейчас, наличие повода для лишения мандата будет устанавливаться сначала профильным комитетом, а потом — комиссиями по этике и по мандатным вопросам. И в течение 30 дней с момента, когда они установят вину депутата в прогулах, Дума должна принять постановление о прекращении полномочий. «Тема стала горячей из-за разговоров о возможном лишении мандата депутата Напсо. Но его ожидает ровно та же процедура, что и Власова с Белоусовым, и ее исход, скорее всего, будет таким же»,— резюмирует Олег Захаров.

Ксения Веретенникова