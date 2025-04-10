Нутрициологов перестали считать шарлатанами

Комитет Госдумы по защите семьи изменил законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг: из него исключили нутрициологов с высшим медицинским образованием. Ранее представители этой отрасли жаловались в правительство и Госдуму на попытки парламентариев приравнять к «шарлатанам и мракобесам» специалистов, занимающихся наукой о питании. Глава комитета Нина Останина (КПРФ) заявила, что у депутатов нет желания запретить профессию: они хотят избавиться от мошенников и дилетантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила “Ъ”, что в ответ на «многочисленные обращения» авторы законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг изменили перечень видов деятельности, на которые он распространяется. Первую версию документа госпожа Останина опубликовала 11 марта. В нем предлагалось блокировать ресурсы с рекламой алхимиков, астрологов, ведьм, нутрициологов, рунологов, тарологов, хиромантов, эзотерических коучей и иных подобных видов деятельности. Всего в списке насчитывается 38 позиций. Эти практики, по мнению депутатов, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Сама Нина Останина называет документ «законом против шарлатанов и мракобесов».

Острее всего на документ отреагировали нутрициологи (см. “Ъ” от 8 апреля). 14 некоммерческих организаций, учреждений в сфере охраны общественного здоровья и ведущих нутрициологических школ обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, в комитет Госдумы по охране здоровья и Общественную палату. Они указали, что поддерживают регулирование рынка эзотерических услуг, при этом считают необходимым законодательно разграничить научные методы и «псевдонаучные и потенциально опасные практики». Попадание в список нутрициологии, по их мнению, это ошибка, уверены авторы письма, так как речь идет о «науке о питании».

9 апреля Нина Останина опубликовала новую версию документа.

Нутрициологи по-прежнему остались в списке тех, чью рекламу следует запретить, но добавилось исключение для «медицинских организаций» и специалистов, имеющих высшее медицинское образование.

«Действительно, оказалось, у нас в вузах есть такая специальность (нутрициолог.— “Ъ”),— пояснила “Ъ” госпожа Останина.— Поэтому люди, которые имеют специальное медицинское образование, имеют право заниматься этой деятельностью. Мы не ортодоксы. Нет желания запретить профессию, тех, кто приносит пользу. Желание одно — избавиться от дилетантов и мошенников».

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо считает «вполне разумным» предложенный компромисс. По ее словам, нутрициология — часть системы здравоохранения, заниматься ей должны специалисты только с высшим медицинским образованием. Услуги нутрициолога точно не могут предлагать, например, медсестры, у которых нет нужных знаний по физиологии, биохимии, анатомии, подчеркивает она. «Часто к нам обращаются пациенты после лечения у таких псевдонутрициологов, рекламирующих глубокое понимание физиологии,— говорит госпожа Шуппо. — По факту они не только обладают поверхностными знаниями, но и часто калечат своих клиентов».

В новой версии законопроекта появились также послабления для игропрактиков, нейрографов, практиков осознанных сновидений и расстановщиков, обратил внимание “Ъ”.

Они смогут рекламировать свои услуги в случае, если у специалистов есть высшее психологическое образование. Это не помешает мошенникам подпольно продолжать свое дело, допускает Нина Останина, но надеется, что «люди задумаются, стоит ли идти «к такому профессионалу, о котором никто не знает». Законопроект будет дорабатываться перед внесением в Госдуму.

Наталья Костарнова