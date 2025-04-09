Россия и США обсудят в Стамбуле возобновление прямых перелетов

Российская делегация в ходе переговоров с США в Стамбуле поднимет вопрос о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Встреча пройдет завтра, 10 апреля.

«Это придало бы импульс не только официальным контактам — сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы на перекладных,— но и стимулировало бизнес, облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана»,— сказал господин Дарчиев (цитата по «РИА Новости»).

По словам посла, в результате предыдущих контактов сторонам уже удалось договориться о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США. Кроме того, есть прогресс в вопросах выдачи виз дипломатам. Господин Дарчиев также заявил, что встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

4 апреля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам визита в Вашингтон заявил, что Россия и США ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между двумя странами.

Россия инициировала диалог по возобновлению авиасообщения с США 27 февраля на переговорах в Стамбуле. Перелеты были приостановлены в 2022 году. Сейчас американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиаперевозчикам из России — в американское.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Сближение витает в облаках».

Елизавета Шмакова