Роналду временно отстранили от сборной Португалии
10.10.2026, 17:10
Федерация футбола Португалии (FPF) временно отстранила 41-летнего капитана национальной сборной Криштиану Роналду. Дисциплинарная комиссия FPF запустила срочное внутреннее расследование после того, как футболист покинул расположение сборной из-за конфликта с главным тренером.
«10 октября 2026 года дело было направлено в Дисциплинарный инструктивный комитет FPF, при этом публикация информации запрещена до завершения расследования», — указано в пресс-релизе FPF (цитата по A Bola). Газета обращала внимание, что правила федерации позволяют отстранить игрока за самовольный отъезд из сборной на срок до полугода или оштрафовать на сумму от €500 до €1 тыс.
В конце сентября главный тренер сборной Жоржи Жезуш дважды не включил Криштиану Роналду в стартовый состав. Незадолго до игры Лиги конференций против Норвегии нападающий покинул расположение сборной, пообещав объяснить свое решение. Позднее он извинился перед болельщиками, но отметил, что уходить из сборной окончательно не намерен.