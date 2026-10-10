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СпортФутбол

Роналду временно отстранили от сборной Португалии

10.10.2026, 17:10
Федерация футбола Португалии (FPF) временно отстранила 41-летнего капитана национальной сборной Криштиану Роналду. Дисциплинарная комиссия FPF запустила срочное внутреннее расследование после того, как футболист покинул расположение сборной из-за конфликта с главным тренером.

Hamad I Mohammed / Reuters

«10 октября 2026 года дело было направлено в Дисциплинарный инструктивный комитет FPF, при этом публикация информации запрещена до завершения расследования», — указано в пресс-релизе FPF (цитата по A Bola). Газета обращала внимание, что правила федерации позволяют отстранить игрока за самовольный отъезд из сборной на срок до полугода или оштрафовать на сумму от €500 до €1 тыс.
В конце сентября главный тренер сборной Жоржи Жезуш дважды не включил Криштиану Роналду в стартовый состав. Незадолго до игры Лиги конференций против Норвегии нападающий покинул расположение сборной, пообещав объяснить свое решение. Позднее он извинился перед болельщиками, но отметил, что уходить из сборной окончательно не намерен.

Золотой мальчик Португалии

Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной
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Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста На фото: на телешоу Herman SIC
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В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия
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В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции
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Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215)
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В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008)
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Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы
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За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА
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С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась
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Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь) На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим
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Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год
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C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт
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В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год
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В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз)
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10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год
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«Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня» В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага
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«Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива» На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира
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С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей
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Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год
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Футбол. Контракты игроков и тренеров
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