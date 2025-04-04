Глава РФПИ: Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения

Россия и США ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам визита в Вашингтон.

«Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе»,— рассказал глава РФПИ журналистам. Обсуждались ли конкретные сроки возобновления полетов, он не уточнил.

В ходе прошедших 27 февраля в Стамбуле переговоров двух дипломатических делегаций Россия инициировала диалог по возобновлению авиасообщения с США, которое было приостановлено в 2022 году. Сейчас американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России нельзя входить в американское.

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон после февраля 2022 года. Во время его визита обсуждалось восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, а также военные действий на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».