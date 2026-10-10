Риски дронов уйдут в ценник

Но есть те, кто выбирает другую стратегию: они хотят удержаться на топовых позициях в категории и что-то продают даже в минус. Но такая тактика не может длиться вечно, и все издержки в итоге будут вложены в конечную цену. Кроме того, мы видим снижение маржинальности или вообще прибыльности товарного бизнеса на маркетплейсах. То есть сейчас просто селлер меньше зарабатывает. Если раньше можно было и про 20% чистой прибыли говорить, то сейчас чистый белый законопослушный селлер может рассчитывать на 10-12%».