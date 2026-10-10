Риски дронов уйдут в ценник
Сможет ли рынок предложить селлерам замену уходящей страховке
10.10.2026, 15:57
Ozon закроет доступ к страховке от атак БПЛА. Полисы «Ингосстраха» будут работать до 13 октября, после чего станут недоступны. В Ozon заверили, что выполнят все обязательства по действующей программе. А если до ее отключения произойдут другие страховые случаи, выплаты по ним тоже будут.
В компании добавили, что продолжат прорабатывать альтернативные варианты финансовой защиты товаров продавцов. Другие игроки рынка вряд ли займут место «Ингосстраха», считает управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:
«Очевидно, что эта программа с “Ингосстрахом” была неким сотрудничеством, специальным продуктом под нужды селлеров и делалась как дополнительная услуга. Но в принципе договор страхования по российскому законодательству может заключаться с любой страховой компанией по любым, не запрещенным законом рискам.
Естественно, защита сохранности товара является абсолютно законной. Поэтому страховая компания может такие услуги оказывать. Но проблема в том, что сейчас компании, которые страховали такие грузы, отказываются от этого страхования либо повышают тарифы.
Я думаю, нам поступил сигнал о том, что такой услуги для селлеров больше не будет.
То есть если заинтересованные лица сами позаботятся об этом, если сами застрахуют, то, пожалуйста, но, видимо, компания такую услугу больше предоставлять не сможет, поскольку это слишком рискованно, и партнеры отказываются сотрудничать. Есть, конечно, логика в том, чтобы найти другую страховую компанию, которая согласится, но я думаю, что сейчас это по понятным причинам проблематично».
В качестве временного решения селлерам Ozon предлагает перераспределять поставки через пункты выдачи и дает скидки на складирование в удаленных регионах — в Сибири и Казахстане. Но этих мер недостаточно, говорит эксперт по маркетплейсам и консультант брендов Гала Гольдберг:
«Пока что все живут в неудобных условиях, разграничивая свои товарные потоки между схемами логистики. Конечно, компании, которые имеют несколько каналов сбыта (Lamoda, WB, Ozon, офлайн), имеют более диверсифицированный риск-пакет. Многие сейчас как раз задумываются о том, чтобы бороться с зависимостью от супермаркетплейсов.
Стоимость страховки закладывается в цену для конечного покупателя. Многие селлеры их уже поднимают.
Но есть те, кто выбирает другую стратегию: они хотят удержаться на топовых позициях в категории и что-то продают даже в минус. Но такая тактика не может длиться вечно, и все издержки в итоге будут вложены в конечную цену. Кроме того, мы видим снижение маржинальности или вообще прибыльности товарного бизнеса на маркетплейсах. То есть сейчас просто селлер меньше зарабатывает. Если раньше можно было и про 20% чистой прибыли говорить, то сейчас чистый белый законопослушный селлер может рассчитывать на 10-12%».
В конце августа и начале сентября 2026-го несколько логистических объектов Ozon подверглись атакам беспилотников. К 18 сентября в рамках первой волны компенсаций «Ингосстрах» выплатил около 8 млрд руб. почти 90 тыс. пострадавших селлеров.