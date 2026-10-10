Девять человек погибли при стрельбе в Пенсильвании
10.10.2026, 16:52
Полиция нашла девять трупов, в том числе два детских, в жилом доме в восточной части города Эри в штате Пенсильвания. На место правоохранительные органы прибыли по сообщению о стрельбе, передает CBS. Нападавший, по данным городских властей, также найден мертвым.
Правоохранительные органы получили уведомление о стрельбе в 17:00 по местному времени 9 октября (00:00 мск). По словам очевидцев, неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета на придомовой лужайке, а затем зашел в дом. По прибытии сотрудники полиции нашли девять трупов, один из которых принадлежит стрелку.
Никаких дополнительных сведений о произошедшем не поступало. Полиция не разглашает личности погибших, а мотив преступления ей установить пока не удалось