Девять человек погибли при стрельбе в Пенсильвании

Правоохранительные органы получили уведомление о стрельбе в 17:00 по местному времени 9 октября (00:00 мск). По словам очевидцев, неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета на придомовой лужайке, а затем зашел в дом. По прибытии сотрудники полиции нашли девять трупов, один из которых принадлежит стрелку.