Трамп снова удивился, что не получил Нобелевскую премию мира

Американский президент заявил, что он «урегулировал восемь войн»: Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Демократическая Республика Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Израиль и «Хамас». Кроме того, по его словам, Белый дом помешал Ирану получить ядерное оружие и «взорвать весь Ближний Восток», а также «расправился с худшим в мире диктатором Николасом Мадуро».