Трамп снова удивился, что не получил Нобелевскую премию мира
10.10.2026, 15:59
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал решение присудить Нобелевскую премию мира Наванетхем («Нави») Пиллэй. По его словам, «никто не знает», чем бывший комиссар ООН по правам человека заслужила эту награду.
Американский президент заявил, что он «урегулировал восемь войн»: Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Демократическая Республика Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Израиль и «Хамас». Кроме того, по его словам, Белый дом помешал Ирану получить ядерное оружие и «взорвать весь Ближний Восток», а также «расправился с худшим в мире диктатором Николасом Мадуро».
Дональд Трамп добавил, что урегулирование каждого из этих конфликтов по отдельности уже достойно того, чтобы вручить награду ему. «Однако при всем этом ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевской премии мира. Ух ты!»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.
Нобелевский комитет присудил награду Нави Пиллэй за «усилия в продвижении мира и международного права». Она работала в Международном уголовном суде (МУС), а также в ООН, где расследовала нарушения прав человека в конфликтах в Руанде и секторе Газа. Вскоре после объявления решения США ввели санкции против МУС.