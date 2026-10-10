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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Мир

Трамп снова удивился, что не получил Нобелевскую премию мира

10.10.2026, 15:59
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал решение присудить Нобелевскую премию мира Наванетхем («Нави») Пиллэй. По его словам, «никто не знает», чем бывший комиссар ООН по правам человека заслужила эту награду.

Nathan Howard / Reuters

Американский президент заявил, что он «урегулировал восемь войн»: Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Демократическая Республика Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Израиль и «Хамас». Кроме того, по его словам, Белый дом помешал Ирану получить ядерное оружие и «взорвать весь Ближний Восток», а также «расправился с худшим в мире диктатором Николасом Мадуро».
Дональд Трамп добавил, что урегулирование каждого из этих конфликтов по отдельности уже достойно того, чтобы вручить награду ему. «Однако при всем этом ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевской премии мира. Ух ты!»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.
Нобелевский комитет присудил награду Нави Пиллэй за «усилия в продвижении мира и международного права». Она работала в Международном уголовном суде (МУС), а также в ООН, где расследовала нарушения прав человека в конфликтах в Руанде и секторе Газа. Вскоре после объявления решения США ввели санкции против МУС.

Человек и небоскреб

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца
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Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства
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Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization
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Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством
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В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год
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Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах
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В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы
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Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен
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В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении
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Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн
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Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году
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Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента
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В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)
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Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон На фото: предвыборный митинг в Колорадо
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Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год
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Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию
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Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой
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Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном
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Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки
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На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году
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Дональд Трамп
Нобелевская премия