Россиянин Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем

Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он показал результат 21,28 секунды, превзойдя прежнее достижение швейцарца Ноэ Понти, который в 2024 году преодолел дистанцию за 21,32 секунды на чемпионате мира.