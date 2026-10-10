Россиянин Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем
10.10.2026, 16:38
Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Он показал результат 21,28 секунды, превзойдя прежнее достижение швейцарца Ноэ Понти, который в 2024 году преодолел дистанцию за 21,32 секунды на чемпионате мира.
Корневу 22 года. В 2025 году он стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4100 м и завоевал серебро в смешанной эстафете 4100 м вольным стилем. В 2026 году российский спортсмен трижды победил на чемпионате Европы.
Соревнования в Ташкенте завершатся 10 октября.