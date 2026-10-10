Лантратова: Мелания Трамп готова помочь в решении кризиса в Алешках
10.10.2026, 16:21
Российская сторона контактирует с супругой президента США Дональда Трампа Меланией по вопросу оказания помощи жителям Алешек в Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
«Сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи»,— написала омбудсмен в Telegram-канале. Яна Лантратова пообещала помогать всем жителям вне зависимости от политических убеждений.
Уполномоченный по правам человека назвала причиной гуманитарного кризиса в Алешках искусственную блокаду ВСУ. Гуманитарная помощь, по ее словам, не может попасть в город из-за опасности на дорогах: установленных мин и находящихся над ними дронов. «Последняя волонтерская колонна на машинах с надписью “Люди” была, по имеющимся сведениям, уничтожена ударами ВСУ»,— добавила Яна Лантратова.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в непосредственной близости от Херсона, который контролирует Киев. До начала боевых действий в нем проживало около 20 тыс. человек, а сейчас, по данным российского МИД, остаются чуть более 1 тыс. человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что город находится в сложнейшей гуманитарной ситуации.