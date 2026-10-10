Лантратова: Мелания Трамп готова помочь в решении кризиса в Алешках

Уполномоченный по правам человека назвала причиной гуманитарного кризиса в Алешках искусственную блокаду ВСУ. Гуманитарная помощь, по ее словам, не может попасть в город из-за опасности на дорогах: установленных мин и находящихся над ними дронов. «Последняя волонтерская колонна на машинах с надписью “Люди” была, по имеющимся сведениям, уничтожена ударами ВСУ»,— добавила Яна Лантратова.