Посол Дарчиев рассказал, что будут обсуждать делегации РФ и США в Стамбуле

Посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации Джо Байдена. Он добавил, что в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой ранее дипломатической собственности. Россия также поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Благодаря открытому президентами окну возможностей уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и международных организаций»,— сказал господин Дарчиев журналистам (цитата по ТАСС).

Переговоры российской и американской делегаций о деятельности дипмиссий стран состоятся в Стамбуле завтра, 10 апреля.

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

О первом раунде стамбульских консультаций — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».