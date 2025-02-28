Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

В МИД РФ сообщили, что на встрече в Стамбуле российская делегация предложила американским коллегам начать диалог по возобновлению прямого сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Как заявили на Смоленской площади, на переговорах также затрагивались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, изъятых в период с 2016 по 2018 год.

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры дипломатических делегаций РФ и США. Стороны обсуждали работу дипмиссий, которые в последние годы сталкивались со множеством проблем и препон с обеих сторон. В Госдепартаменте назвали дискуссии «конструктивными» и сообщили, что переговорщики определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы.

Подробнее о переговорах РФ и США в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Анастасия Домбицкая