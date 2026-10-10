Додик намерен поднять на уровень БиГ вопрос о газопроводе для поставок из России

Господин Додик рассчитывает добиться разблокировки инвестиционных проектов и пересмотра подходов к реализации Дейтонского соглашения, положившего конец вооруженному конфликту в Боснии и Герцеговине в 1995 году. По его словам, «12 лет бошняцкая (политическая сторона славян-мусульман.— “Ъ”) блокирует прокладку газопровода из Сербии к Республике Сербской».