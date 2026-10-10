Додик намерен поднять на уровень БиГ вопрос о газопроводе для поставок из России
10.10.2026, 15:32
Власти Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины — БиГ) после победы на выборах намерены вновь поднять на уровень БиГ вопрос о строительстве трубопровода для поставок российского газа через Сербию. Об этом «РИА Новости» заявил лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
Господин Додик рассчитывает добиться разблокировки инвестиционных проектов и пересмотра подходов к реализации Дейтонского соглашения, положившего конец вооруженному конфликту в Боснии и Герцеговине в 1995 году. По его словам, «12 лет бошняцкая (политическая сторона славян-мусульман.— “Ъ”) блокирует прокладку газопровода из Сербии к Республике Сербской».
Политик связал это с затяжными разногласиями между властями Сараево и Баня-Луки. По его словам, Республика Сербская «готова над этим работать» при желании сотрудничества с другой стороны.
Босния и Герцеговина получает российский газ через подключение в городе Зворник на границе с Сербией. Годовое потребление газа БиГ достигает 250 млн куб. м, из которых около 50 млн куб. м приходится на Республику Сербскую.