Сближение витает в облаках

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами. Стороны обсуждали этот вопрос в четверг, 27 февраля, во время консультаций в Стамбуле, сообщили в российском МИДе. Дипломаты предметно поговорили о путях преодоления многочисленных «раздражителей», доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций, говорится на официальном сайте ведомства. На фоне этой новости акции «Аэрофлота» на Мосбирже стали стремительно расти, они прибавляли в моменте больше 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кротов, Коммерсантъ Фото: Андрей Кротов, Коммерсантъ

Однако реального повода для оптимизма пока нет, предупреждает редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Закрыто воздушное пространство Европы, то есть придется строить маршрут через Северный полюс, с облетом. Технически в этом нет ничего сложного, спрос на такие перелеты, конечно, будет. Вопрос только в том, что есть разнообразные санкции против российской авиаотрасли. Например, при текущем положении дел самолет, который прилетит в Нью-Йорк или Лос-Анджелес, не будут заправлять, потому что запрещены платежи, взаиморасчеты и так далее.

Поэтому нужно сначала снимать санкции, а дальше уже запускать рейсы.

Есть куча заявлений Дональда Трампа и Марка Рубио о том, что когда будут какие-то более конкретные шаги по урегулированию конфликта, тогда и будут сниматься санкции, соответственно, тогда можно будет рассчитывать на восстановление авиасообщения. Но все эти процессы, даже если они будут идти в максимально позитивном ключе, все равно будут идти еще долго».

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. Американским авиакомпаниям запрещено входить в российское воздушное пространство, а авиакомпаниям из России, соответственно, нельзя входить в американское. Но простым снятием авиаблокады восстановить регулярные полеты не получится. Потребуется отмена и других ограничений, в частности, это касается дипломатических и консульских ведомств обеих стран, напомнил гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий: «Востребованность направления базировалась на трех составляющих: бизнес-туристы (те, кто летел в командировки), частные путешественники и очень большая составляющая, порядка 40%, это транзит, по крайней мере, перед пандемией так было.

"Аэрофлот" очень много возил транзитных пассажиров как из стран СНГ, Восточной Европы, Северной Европы, так и с Дальнего Востока, в первую очередь из Китая. Понятное дело, сейчас эти потоки как-то перераспределились, но в целом востребованность есть. Но одного открытия неба, наверное, мало.

Главное, чтобы были пассажиры, а для этого нужны визы. Соответственно, надо возобновить деятельность с обеих сторон океана, иначе рейсы можно открыть, но кем их заполнить?»

В пятницу, 28 февраля, Вашингтон продлил еще на год санкции против России, которые вводили последовательно Барак Обама в 2014-м, Дональд Трамп в 2018-м и Джо Байден в 2022 году. Изначальным толчком для их принятия стало включение Крыма в состав России.

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Светлана Белова