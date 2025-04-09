Гособвинение просит военный суд в Тамбове приговорить Попова к 6 годам колонии

Государственное обвинение просит военный суд в Тамбове приговорить экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова к шести годам колонии, заявил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский. Прокуратура требует лишить господина Попова звания генерал-майора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В ходе прений сторон гособвинение попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— рассказал ТАСС адвокат.

Ивана Попова арестовали в мае 2024 года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии СКР, генерал вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым в 2023 году похитили 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области, и выручили за их продажу 114 млн руб.

В марте 2025-го генерал-майора уволили из российской армии. В том же месяце Иван Попов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой «вернуть его в строй» и отправить на спецоперацию. Сегодня, 9 апреля, его адвокат рассказал, что просьбу удовлетворили. Господина Попова отправят на СВО как командира одного из отрядов «Шторм Z», сообщил «Ъ» источник в силовых структурах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Верните меня в строй"».