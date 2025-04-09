Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z» на СВО

Бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова отправят на СВО не в качестве рядового штурмовика, а как командира одного из отрядов «Шторм Z», сообщил «Ъ» источник в силовых структурах. Их формируют из таких же подследственных и заключенных. Источник напомнил, что уголовное преследование таких людей приостанавливается, а затем прекращается после завершения спецоперации или получения госнаград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в 235-м Гарнизонном военном суде (июль 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в 235-м Гарнизонном военном суде (июль 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заседание 2-го Западного окружного военного суда, в котором защита обжаловала арест генерала Попова, не состоялось. На него не прибыли представители обвиняемого. Слушания перенесли на 11 апреля. Соответствующее письмо прислал в суд адвокат обвиняемого.

Генерал-майор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, он вместе с сообщником Сергеем Моисеевым похитили в 2023 году 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. Их выделили для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. За продажу изделий фигуранты получили 114 млн руб.

Сегодня стало известно, что Иван Попов подписал контракт с Минобороны и попросил суд приостановить производство по его делу. Ранее он обращался с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть его на спецоперацию. 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства знает о письме.

Подробнее об обращении Ивана Попова — в материале «Ъ» «"Верните меня в строй"».

Никита Черненко