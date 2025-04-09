Генерал Попов возвращается в строй

Бывший командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов отправится на СВО по его просьбе. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский. Он добавил, что господин Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменения меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — сказал защитник (цитата по ТАСС). Господин Попов также поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и оказанное доверие.

Ивана Попова арестовали 17 мая 2024 года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, генерал вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым похитили в 2023 году 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, выделенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. За их продажу фигуранты получили 114 млн руб. 1 марта генерал-майора уволили из российской армии.

20 марта «Ъ» сообщал, что Иван Попов обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой «вернуть его в строй» и отправить на спецоперацию. Он отмечал, что был «верным солдатом», для которого «армия — весь смысл жизни». 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что президенту доложили о письме.

Подробнее об обращении Ивана Попова — в материале «Ъ» «"Верните меня в строй"».

Никита Черненко